Epidemiologs: Patlaban ar ceļošanu uz ārvalstīm ir saistīti vairāki riski

"Mēs nevaram zināt, kā attīstīsies situācija Kiprā vai kādā citā valstī - ja šodien situācija ir normāla, iespējams, ja tiek atklāti uzliesmojumi, pēc atgriešanās var nākties ievērot pašizolāciju," skaidroja SPKC eksperts. Tāpat, pēc viņa paustā, daudz ir atkarīgs no tā, ko dara ceļojuma laikā.

Vienlaikus kopš 15.oktobra reģistrēta vēl 12 saslimušo izveseļošanās no Covid-19, līdz ar to Latvijā no šī vīrusa izveseļojusies kopumā 1341 persona. Līdz šim inficēšanās ar Covid-19 tikusi apstiprināta 3494 personām, kamēr aktīva saslimšana ar Covid-19 patlaban ir 2109 pacientiem.