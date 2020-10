Viņķele: 250 Covid-19 pacientu gultasvietas ir robeža, pie kuras nav būtiski jāpārkārto veselības aprūpes pakalpojumu sniegšana

Tāpat ministre piesauca Čehiju, kur patlaban ir viena no sliktākajām epidemioloģiskajām situācijām Eiropā. Ja šīs valsts rādītājus pielāgotu Latvijas parametriem, tas nozīmētu, ka Latvijā ik dienu tiktu stacionēti aptuveni 170 cilvēki. Šāds scenārijs Latvijai, pēc Viņķeles sacītā, nozīmētu veselības aprūpes sistēmas sabrukumu.

"Šobrīd tiek strādāts pie tā, lai reģionu slimnīcās tiktu iegādāti siekalu testu veikšanas aparāti," atklāja politiķe. Tomēr attiecība uz citiem testu veidiem, iezīmējas sliktāka aina, jo, kā skaidroja ministre, ir saņemts atteikums no Pasaules Veselības organizācijas par jauna veida testu iegādi. Līdz ar to, pēc politiķes sacītā, "šobrīd kolēģi strādā pie jauna iepirkuma". Tāpat, pēc Viņķeles sacītā, "drošie testi" patlaban ir ļoti maz, un tos izmanto ātras nepieciešamības gadījumos slimnīcās.

Vienlaikus kopš 15.oktobra reģistrēta vēl 12 saslimušo izveseļošanās no Covid-19, līdz ar to Latvijā no šī vīrusa izveseļojusies kopumā 1341 persona. Līdz šim inficēšanās ar Covid-19 tikusi apstiprināta 3494 personām, kamēr aktīva saslimšana ar Covid-19 patlaban ir 2109 pacientiem.