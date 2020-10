Covid-19 ⟩ Lietuvā reģistrēti 202 jauni gadījumi, pieci cilvēki miruši. Igaunijā - 42 inficētie un trīs mirušie

No 202 jaunatklātajiem gadījumiem 146 gadījumos inficēšanās notikusi saskarsmē ar zināmām personām, kurām vīruss atklāts jau iepriekš, tostarp 101 gadījumā inficēšanās saistīta ar zināmiem perēkļiem. Trīs gadījumos inficētā persona atgriezusies no ārzemēm, no tiem divos gadījumos no Lielbritānijas un vienā gadījumā no Ukrainas. Savukārt pārējos gadījumos inficēšanās apstākļi nav noskaidroti, liecina Nacionālā sabiedrības veselības centra dati.