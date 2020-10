Internetā nonākuši vairāk nekā 100 000 sieviešu viltus kailfoto

Izmantojot mākslīgo intelektu, fotoattēlos redzamās sievietes "izģērbtas", un bildes izplatītas vietnē "Telegram". Daži no upuriem, šķiet, bija nepilngadīgi, norādīja "Sensity".

BBC pārbaudīja vairākus attēlus, saņemot piekrišanu no cilvēkiem tajos, un neviens nebija pilnībā reālistisks. Vienā no tiem sievietes naba atradās pie diafragmas.

Taču lēmums par to, vai ar iegūtajiem foto dalīties, paliek to rokās, kuri to iedevuši botam.