Lietuvā jauns antirekords - inficējušies vēl 311 cilvēki. Igaunijā 44 jauni gadījumi

No 44 jaunatklātajiem gadījumiem 13 gadījumos inficēšanās notikusi saskarsmē ar zināmām personām, kurām vīruss atklāts jau iepriekš, trīs gadījumos inficētā persona atgriezusies no ārzemēm, no tiem divos gadījumos no Krievijas un vienā gadījumā no Francijas, bet par pārējiem gadījumiem pagaidām nav ziņu, kur varētu būt notikusi inficēšanās.