Covid-19 dēļ atceļ prasību "Rīgas satiksmes" transportā iekāpt tikai pa priekšējām durvīm

"Rīgas satiksme" atgādina, ka saskaņā ar valdības lēmumu no 7.oktobra tramvajos, trolejbusos un autobusos jālieto mutes un deguna aizsegs, tādējādi pēc iespējas mazinot "Covid-19" izplatības riskus. Gadījumā, ja pasažieriem mutes un deguna aizsegs nebūs, kontrolieri to palūgs uzlikt. Tāpat par mutes un deguna aizsegu nelietošanu pasažieri var palūgt izkāpt no sabiedriskā transporta.