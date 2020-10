Uz Jelgavas šosejas īslaicīgi apturēs satiksmi Rīgas virzienā

Uz Jelgavas šosejas (A8) notiekošo būvdarbu posmā no Jaunolaines līdz tiltam pār Misu ceturtdien laika posmā no plkst.10 līdz 11 plānots īslaicīgi - uz 15 minūtēm - apturēt satiksmi no Jelgavas Rīgas virzienā, aģentūru LETA informēja VAS "Latvijas valsts ceļi" Komunikācijas daļā.