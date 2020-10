Kas ir un kas nav burgers? EP lems par to, kādus ēdienus varēs tā saukt

Pagājušajā mēnesī Eiropas Savienība (ES) saņēma atklātu vēstuli no lauksaimniecības lobija grupas "Copa-Cogeca". Vēstulē teikts, ka "tradicionālā gaļas industrija un vārdi kā šķiņķis, salami un steiks ir daļa no Eiropas kultūras mantojuma, un to uzturvērtība nav līdzvērtīga".