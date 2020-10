Ērglis atklāj, kā menedžē laiku starp abiem dēliem no dažādām sievietēm, kuriem ir dažu mēnešu vecuma starpība

Nav noslēpums, ka dzīvē gadās visādi un nereti ir sastopamas situācijas, kad vīrietis, šķiroties no sievietes, šķiras arī no bērniem. Taču tas noteikti nav Andra gadījums. “Kad viņas satiekas” studijā mūziķis sirsnīgi sacīja, ka atvases viņam ir ļoti svarīgas un no bērniem viņš negrasās šķirties.