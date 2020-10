Septiņi vienkārši veidi, kā uzlabot atmiņu

Daudzi cilvēki uzskata, ka atmiņa nevar uzlaboties. Par laimi, pēdējās desmitgadēs zinātnieki ir uzzinājuši vairāk par to, kā darbojas smadzenes un kā uzlabot atmiņu.

Ir svarīgi vairākkārt pārskatīt informāciju, kuru uzņemat. Šī atkārtošana palīdz pārsūtīt informāciju no īstermiņa atmiņas uz ilgtermiņa atmiņu. Pētījumi ir pierādījuši, ka laika pavadīšana domājot un iesaistoties, palielina jūsu atmiņu un izpratni. Tomēr optimālai atmiņas trenēšanai nepietiek tikai ar atkārtojumu. Tādējādi vairāku citu zemāk esošo stratēģiju iekļaušana palīdzēs atcerēties vairāk.

Lasot informāciju atkal un atkal, jūs varat domāt, ka pārzināt šo informāciju. Tomēr lai precīzi novērtētu atmiņu un uzlabotu to, pārbaude ir svarīga. Pārbaudiet sevi ar prakses jautājumiem, viktorīnām, uzrakstot to, ko atceraties.

Fokuss ir būtisks pirmais solis informācijas saglabāšanai smadzenēs. Ja ir traucēta šī darbība, informāciju nevar uztvert. Daudzi no mums mēģina veikt vairākus uzdevumus vienlaicīgi, kamēr cenšas uzzināt jaunu informāciju.

No pētījumiem zinām, ka mūsu smadzenēm vajadzīgs laiks, lai pārsūtītu un apstrādātu informāciju, kuru cenšamies iemācīties. Piemēram, aktīvas informācijas pārskatīšana 10 minūtes dienā varētu būt ievērojami efektīvāka nekā materiāla apguve noteiktā laika posmā.

Mnemotehnika ir jebkura tehnika, kas stimulē informācijas atcerēšanos. Mnemotehniku mēs izmantojam jau no mazotnes. Piemēram, kad skolas laikā bija jāiemācās, kuros gada mēnešos ir tikai 30 dienas, tad vieglāk to bija atcerēties izmantojot no visu mēnešu pirmajiem diviem burtiem izveidota jaunvārda "apjūnseno".