Latvijā atgriezušies atpūtnieki no Kipras. Nu ļaudīm jāievēro pašizolācija

"Pašizolācija nav jāievēro, atgriežoties no Grieķijas, Somijas, Igaunijas un Norvēģijas. No citām valstīm, tai skaitā no Kipras, ir jāievēro pašizolācija, jo Covid-19 saslimstības rādītāji ir ar augošu tendenci," raidījumā saka Slimību profilakses un kontroles centra pārstāve Ilze Arāja.