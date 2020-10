Latvijas basketbolistiem mainīgas sekmes Itālijas A sērijas spēlēs

Blūms spēlēja sešas minūtes un septiņas sekundes, kuru laikā guva trīs punktus, trāpot vienu no trim tālmetieniem. Viņam arī viena atlēkusī bumba un lietderības koeficients divi.

Jakovičs spēlēja 23 minūtes un 20 sekundes, sakrājot 13 punktus. Viņš realizēja divus no septiņiem tālmetieniem un divus no trim divpunktu metieniem, kā arī trīs no četriem soda metieniem. Tāpat viņš izcīnīja četras atlekušās bumbas, reizi pārķēra bumbu, divreiz pārkāpa noteikumus un tika pie efektivitātes koeficienta 11.