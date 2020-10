VIDEO ⟩ Spoks saceļ pamatīgu traci Balvos - uzklūp garāmbraucošiem auto un biedē ļautiņus

Balvu spoks esot kāds jauniešu bariņš - satiekoties baros Brīvības ielas tuvumā, braucot ar motorolleriem. Iedzīvotājs teic, ka redzējis kompāniju ar trim motorolleriem un kvadraciklu. Viens jaunietis tiekot ietērpts spoka tērpā, tikmēr pārējie no malas vērojot, kā viņš klīst pa ielu un biedē iedzīvotājus, atklāj "Bez Tabu".

Vietējo kārtībsargu priekšniece Rita Kravale stāsta, ka no iedzīvotājiem pirmoreiz par spoku nedarbiem policisti uzzinājuši oktobra sākumā, kad baltā tērpies, visdrīzāk, jaunietis pārbiedējis nepilngadīgu skrējēju.

"Tas ir sociālā tīkla "Tik Tok" trends. Es zinu, par ko ir runa. Es pati arī to gribu izdarīt. Ļoti daudz kur to dara. Iespējams, arī Balvos. No malas filmē vai bildē," raidījumam zina stāstīt uz ielas nejauši satikta pusaudze Līna.