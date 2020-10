Viņķele: Covid-19 krīzes sekmīga pārvarēšana nav tikai Veselības ministrijas atbildība

"Sociālā un fiziskā distancēšanās kombinācijā ar masku valkāšanu, roku un virsmu dezinfekciju spēj samazināt inficēšanos. Sociālā distancēšanās ir klātienes kontaktu samazināšana, palikšana savos "burbuļos" - ģimene, izglītības iestāde, darbavieta," raksta Viņķele un uzsver, ka cilvēkiem savu dzīvi pašlaik būtu nepieciešams organizēt tā, "lai ikdienā pagaidām izvairītos no satikšanās ar citu, šobrīd ne kritiski svarīgu sociālo "burbuļu" pārstāvjiem, īpaši aktivitātēs, kas saistītas ar paaugstinātu inficēšanās risku, piemēram, dziedāšanas korī, ballēšanās telpās utt".

"Pavasarī tika lietoti praktiski visi no uzskatītajiem. Ir pieejami pētījumi par dažādo ierobežojumu epidemioloģisko efektivitāti, bet tik pat nozīmīgs jautājums ir par to blakus efektiem - psiholoģiskajiem, ekonomiskajiem, par ietekmi uz nevienlīdzību," uzsvērusi ministre.

Viņķeles skatījumā, kopš pavasara pieredzes ekspertu vidū un sabiedrībā kopumā audzis pieprasījums pēc tā, ka ārkārtīgi būtiski ir vērtēt epidemioloģiskās drošības un ierobežojumu ietekmi plašākā kontekstā. Viņķele paudusi nostāju, ka šī ietekmes vērtēšana nevar būt tikai VM atbildība, piemēram, ārpus VM kompetences esot lemšana par to, kā uzņēmējdarbību pielāgot jaunajai realitātei un kāds atbalsts no valsts puses tam ir nepieciešams. "Kādēļ tas bija un joprojām ir kritiski svarīgi? Tādēļ, ka cikliska ierobežojumu nepieciešamība ir jaunā realitāte un tā sekmētos krietni labāk, ja papildus epidemioloģiskajiem būtu gatavi arī atbalsta pasākumi."

"Pavasarī VM nevilšus kļuva par tādu kā Visu lietu ministriju, no kuras sagaidīja risinājumus, sākot no robežkontroles, beidzot ar noteikumu pārkāpēju tvarstīšanu. Šobrīd ir nesalīdzināmi vairāk informācijas, iespēja izvērtēt nu jau pašu pieredzi, kā arī skaidrāks atbildības sadalījums. Atļaušos izteikt apgalvojumu, ka katram labi un atbildīgi paveicot savu darba un pienākumu sadaļu, savaldīsim inficēšanās pieaugumu," raksta Viņķele, "VM, SPKC, ārstniecības iestāžu un mediķu darbs ir plānot epidemioloģiskās drošības pasākumus, piedāvāt to ieviešanu, analizējot inficēšanās un saslimstības tendences, nodrošināt veselības aprūpes nepārtrauktību."