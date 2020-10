Degviela kanniņās un tikšanās ar vēlētājiem. "de facto" pēta KNAB izbeigtos kriminālprocesus par deputātu kompensācijām

Dāldera ieraksti "Facebook" gan liecina, ka uzreiz pēc sesijas beigām viņš devās ceļojumā cauri Eiropai – 24. jūnijs Polijā, 25. jūnijs Vācijā, Austrijā. Kopā par 2018. gada jūniju deputāts no Saeimas atguva teju visu viņam pieejamo limitu – 223 eiro. "Visa tā degviela, kas tika iegādāta un par ko tika čeki iesniegti Saeimā, tiek izmantota tikai deputātu pienākumu pildīšanai," apgalvo Dālderis.

Vēl pirms došanās uz Alpiem, 21. jūnijā, Dālderis paspēja nobalsot par piekrišanu izdot deputātu Askoldu Kļaviņu (ZZS) kratīšanai. KNAB pret viņu bija uzsācis kriminālprocesu saistībā ar viņa saņemtajām degvielas kompensācijām. Neilgi pēc tam Kļaviņš nolika mandātu un prokuratūrā tika pie soda, kā arī atmaksāja no Saeimas nepamatoti saņemtos gandrīz 10 tūkstošus eiro.

Tolaik no 12.Saeimas saņemto informāciju par deputātu kompensācijām KNAB turpināja analizēt. Pagājušā gada augustā un septembrī KNAB uzsāka 13 kriminālprocesus par iespējamu dienesta viltojumu mantkārīgā nolūkā saistībā ar 12.Saeimas deputātu kompensācijām. Līdz apsūdzībai nonāca tikai “Jaunās Vienotības” deputāta Alda Adamoviča lieta – pārējie kriminālprocesi, arī pret Dālderi, šovasar izbeigti.

"de facto" oficiāli pieprasīja un saņēma no KNAB lēmumus par visu šo lietu izbeigšanu. Lēmumi ir anonimizēti, taču no tiem var secināt, kuru deputātu degvielas tēriņi KNAB likās aizdomīgi. No 13.Saeimā pārvēlētajiem deputātiem sarakstā ir tikai “Saskaņas” pārstāvis Ivans Ribakovs.