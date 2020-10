"Šobrīd ir pārāk daudz nezināmā." Cipruss komentē Pasečņika dalību EČ kvalifikācijas spēlēs

"Šobrīd ir pārāk daudz nezināmā ne tikai no mūsu puses un Anžeja, bet arī no NBA. Piemēram, Francijas izlases štābs jau iepriekš ziņoja, ka neviens no NBA netiks uz novembra "burbuli". Pluss ir tas, ka Anžejs ir ļoti pozitīvi noskaņots spēlēt izlasē. Ja būs iespējams spēlēt, NBA un komanda ļaus, tad viņš varēs palīdzēt. Cienām Anžeja viedokli un darīsim visu, lai viņš spēlētu izlasē. Ja nevarēs, tad viņš gatavs palīdzēt arī nākamajos ciklos," situāciju skaidroja Cipruss.