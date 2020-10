Ietaupītie 46 miljoni eiro tiks novirzīti Covid-19 krīzes mazināšanai un neparedzētajiem gadījumiem

Kā liecina Finanšu ministrijas (FM), izskatīšanai valdībā iesniegtais ziņojums par prognozēto līdzekļu neapguvi un ekonomiju izdevumiem no dotācijas no vispārējiem ieņēmumiem valsts budžeta programmās un apakšprogrammās 2020.gadā, ministrijas tika aicinātas izvērtēt iespējamo budžeta līdzekļu ekonomiju. Kopumā ministrijas ieekonomējušas 46 miljonus eiro, no kuriem 19 683 356 eiro tiks novirzīti budžeta programmā "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem", bet 26 262 884 eiro tiks atstāti ministrijās, ar mērķi šos līdzekļus novirzīt Covid-19 radītās krīzes mazināšanai.