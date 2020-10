Labdarības organizācija ASV ar neierastā veidā aicina ģimenes izbaudīt pēdējos mirkļus ar nāvīgi slimiem tuviniekiem

Labdarības organizācija "One Day to Remember" (Viena diena, ko atcerēties - no angļu. val) palīdz ģimenēm, kuras piemeklējusi nelaime, gūt pozitīvas emocijas. Tās mērķis ir parādīt cilvēkiem, ka dzīvi jāizbauda līdz pēdējam. Organizācija rīko vienas dienas pasākumus, lai bērni varētu izbaudīt pēdējo dienu kopā ar saviem smagi slimajiem ģimenes locekļiem.