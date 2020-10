“Latvijas kristīgās alianses bāreņiem” valdes priekšsēdētāja atklāj, kā adoptēts bērns ietekmē pārējo ģimeni

Vēsmai ir divi bioloģiskie bērni un viens adoptētais bērniņš, tāpēc viņa spēj dalīties ne tikai savā profesionālajā pieredzē, bet arī privātajās sajūtas no secinājumos par to, kā ir tad, kad ģimenē ienāk adoptēts bērniņš.

"Lai cilvēks taptu neatkarīgs ne no viena dzīvē, viņam iesākumā ir jābūt ļoti atkarīgam no kāda. Ja bērniņš līdz triju gadu vecumam nav bijis dziļi atkarīgs no kāda, viņš pēcāk nespēj būt neatkarīgs. Viņš neprot un nespēj pieņemt palīdzību, nespēj sniegt palīdzību un saprast savu vērtību un identitāti," stāsta "Latvijas kristīgās alianses bāreņiem" valdes priekšsēdētāja Vēsma Sandberga.