"Visiem nospļauties par to, ko tev izdarīšu." Tenisa zvaigznes Zvereva bijusī draudzene atklāti par attiecībās pārciesto vardarbību

Šaripova ar Zverevu bijusi pazīstama jau no agra vecuma un viņiem abiem bijis kopīgs paziņu loks, tomēr tikai retais zinājis par fotogrāfes pārciesto attiecībās ar slaveno vācu tenisistu.

Sarunā ar "Championat" sieviete atklāja, ka nepatīkamākais atgadījums noticis 2019. gadā neilgi pirms "US Open" turnīra, kurā protams, piedalījies arī Zverevs. Konkrētajā dienā Šaripova esot pastaigājusies ar savām draudzenēm un uz viesnīcas numuriņu pārradusies vēlāk nekā plānots un tas esot ļoti nepaticis slavenajam tenisistam.

"Viņš mani sāka žņaugt. Vairākkārt mēģināju izbēgt no numuriņa, bet viņš mani nelaida. Baidījās, ka kāds var ieraudzīt vai sadzirdēt mūs. Bet vienā mirklī man tomēr izdevās izmukt no istabas un man līdzi bija tikai telefons," par notikušo stāstīja tenisista bijusī draudzene.

Sieviete mēģinājusi paslēpties viesnīcā, bet Zverevs viņu atradis pie ēkas sānu ieejas, kur cilvēki tik daudz neapgrozās. Tenisists draudzeni aicinājis atpakaļ uz numuriņu, lai izrunātos, tomēr Šaripova sapratusi, ka no runāšanas tur nekas nesanāks.

"Man bija bail un es gribēju mukt, bet Saša mani noķēra un pagrūda pret sienu un teica: "Man par to nekas nebūs. Visiem nospļauties par to, ko tev nodarīšu." Par laimi tajā brīdī tuvumā parādījās cilvēki un es kopā ar viņiem izgāju uz ielas. Labi, ka man līdzi bija telefons un es varēju sazvanīt savu draugu, lai man atbrauc pakaļ," sacīja Šaripova, kura portālam iesūtījusi arī ekrānuzņēmumus no minētās sarunas ar draugu.