FOTO ⟩ Parūpējies par savu mīluli gada tumšākajā laikā! Aksesuāri tava četrkājainā drauga drošībai

Mīlulim nepieciešams atstarotājs to pašu iemeslu dēļ, kādēļ tas ir nepieciešams cilvēkam. Sunim ir jābūt redzamam, it īpaši slikti apgaismotās vietās. Atstarotājs vai gaismu izstarojošs aksesuārs nodrošinās, ka ķepaini pamanīs gan autovadītāji un riteņbraucēji, gan arī apkārtējie un, galvenokārt, pats saimnieks.

Vislielākais risks ir pašam saimniekam pazaudēt suni tumsā. Daudzi saimnieki dodas pastaigāties ar suņiem teritorijās, kur tie drīkst iet bez pavadas - ja suns tumsā aizbēg, to vairs nav iespējams atrast.

Kinoloģe ir pārliecināta, ka atbilstošos aksesuārus var atrast ikviens, neatkarīgi no finansiālās rocības, gaumes un suņa šķirnes, un dzīvesveida. "PetCity" atstarojošo aksesuāru un gaismekļu klāsts ir ļoti plašs.

Viens no kinoloģes favorītiem no tumšajam laikam paredzētajiem aksesuāriem ir siksniņas un pavadiņas ar jau iestrādātu "LED gaismu". Tās var ērti uzlādēt, pieslēdzot ar USB lādētāju pie elektrības. Jūlija uzsver, ka arī gaisma, kas atspīd no šīm siksniņām ir labi pamanāma, bet nekādi nevarētu traucēt sunim.