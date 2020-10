Visi viņu meklē - starptautiskā meklēšanā izsludināta Krievijas pilsone, kura vairākus gadus Igaunijā lielos apmēros tirgoja narkotikas

Par līdzīgiem pārkāpumiem sieviete jau iepriekš bija nonākusi cietumā. Viņa aiz restēm atradās no 2014. gada 19. jūnija līdz tā paša gada 18. decembrim.

Tāpat sievietei bija no personīgajiem līdzekļiem jāatmaksā 6540,60 eiro liels kaitējums.

Pēdējo reizi policijas redzeslokā noziedzniece bija nonākusi laika posmā no 2013. gada 1. janvāra līdz 2014. gada 19. decembrim, kad viņa nodarbojās ar nelikumīgu narkotisko vielu apriti īpaši lielos apmēros.

Īsi pirms aizturēšanas viņa no nezināmas personas lielos apmēros bija iegādājusies narkotiskās vielas, kuras savā dzīvesvietā fasēja mazos maisiņos.

Kopējais dozu skaits bijis aptuveni no 780 līdz 1950. To vērtībā mērāma no aptuveni 11 000 līdz 30 000 eiro.