Iespaidīga avārija pirms Salaspils. Vieglās automašīnas pasažieri pēc sadursmes paliek iesprostoti spēkratā

Abi spēkrati, "bulkvāģis" "Citroen Berlingo" un kravas automašīna "GAZ" virzījās uz Salaspili, taču krustojumā pie Taisnās ielas, pārslēdzoties gaismai viens no šoferiem nolēma mazināt ātrumu un bremzēt, taču otrs uzspiest gāzi, lai ātrāk šķērsotu krustojumu.

Talkā pat brauca ugunsdzēsēji, jo no sitiena "Citroen" deformējās pasažieru durvis un braucēji palika salonā iesprostoti. Par laimi, mediķu palīdzība nevienam no atbrīvotajiem nebija nepieciešama. Tomēr "Citroen" pasažierei pēc piedzīvotā bija grūti slēpt savas emocijas.

"GAZ" šofera paustais gan nedaudz atšķiras no "Citroen" braucējas teiktā, taču lietas būtība no tā nemainās. Kravas automašīnas vadītāja izvēlētā distance bija par īsu, lai laikus noreaģētu un izvairītos no avārijas.