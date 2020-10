VIDEO ⟩ Rīgā Indijas pilsonis notriec trīs gājējus. Sods - 50 eiro

Darba dienas pievakarē, viena no Vecpilsētā uzstādītājam videonovērošanas kamerām piefiksējusi ļoti nepatīkamus skatus netālu no Rīgas rātsnama. Kāds vieglais auto "Volvo" apgriežoties notriecis trīs cilvēku kompāniju.

Drīz vien notikuma vietā ieradušās divas mediķu brigādes un divi no trīs notriektajiem gājējiem nonākuši dakteru rokās. Pēc īsas apskates gan atklājies, ka cietušajām paveicies un, lai arī ārsti izteikuši vēlmi vienu no jaunkundzēm hospitalizēt, viņa no šīs iespējas atteikusies. Līdz ar to, visi tālākie darbi notikuma vietā nodoti ceļu policistu rokās.