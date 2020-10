Plastiskās ķirurģijas šovā ekstrēmas pārvērtības piedzīvos transpersona

Lai tiktu pie pārvērtībām, dalībnieces izpildīja trīs emocionālus uzdevumus – pirmais no tiem – atkailinoša foto sesija, kur dāmām nācās nojaukt visas robežas un rāmjus, nākamais uzdevums bija emocionāls izaicinājums, kas lika apzināties to, cik daudz smaguma – kompleksu, nepatikas, pārmetumus, dāmas nes uz saviem pleciem un jau noslēdzošajā kārtā dāmām nācās izbaudīt randiņu ar vīrieti, kur tika vērtēta dalībnieču spēja pielāgoties situācijai, iejūtoties jaunā lomā. Pēc ekspertu vērtējuma, ar visiem uzdevumiem visveiksmīgāk tika galā Madara Marta, kura ieguva iespēju piedzīvot pārvērtības, lai uzsāktu jaunu dzīvi!

Madara bērnībā ir dzīvojusi Rīgā un mācījusies arodskolā, kur apguvusi trīs profesijas – atslēdznieka, virpotāja un metinātāja. Tomēr šis darbs Madaru nav uzrunājis, un pašmācības ceļā viņa sāka apgūt programmēšanu, ar ko nodarbojas arī šodien. Madara daudzus gadus ir dzīvojusi kā mucā, neatklājot citiem to, kā jūtas. Šo posmu atceroties nelabprāt, jo vienīgais skaistais, kas tajā ir noticis, ir Madaras bērnu piedzimšana.

Pēc ilga laika dzīvojot diskomfortā, Madara 2019. gadā pirmo reizi devās pie psihologa, esot gatava runāt par to dzīves daļu, kas tika cītīgi slēpta. Viņa atklāja, ka, lai arī sajūta par to, ka viņa dzīvo svešā ķermenī, ir kopš bērnības, pilnvērtīga apziņa nostiprinājusies tad, kad kopā ar psihologu tika atšķetināti vairāki notikumi bērnībā. Un tieši no tā brīža arī uzsākās pārmaiņu ceļš, lai Madara spētu ne vien eksistēt, bet arī dzīvot. Jau 2019. gada nogalē tika uzsākta hormonālā terapija pilnā apjomā, taču jau 2020. gada pavasarī Madara ieguva oficiālu diagnozi, lai veiktu daļēju dzimuma maiņu, kas sākās ar vārda nomaiņu.