Ieva Florence: Sejas masku nēsāšana nav ierobežojums

Personīgi es domāju, ka ierobežošana ar masku nēsāšanu pat nav ierobežošana. To skatu kā jaunu pielāgošanās veidu šā brīža situācijai.

Sistēma vienmēr paliks sistēma. To vada daudzi, arī katrs mēs to ietekmējam. Lietas iedalot baltā vai melnā, tas ir rāmis, ko mums patīk sev uzlikt. Un, kuram gan patīk darīt tā, kā saka?! Īsti nevienam. Bet, ja paraugāmies, ka šādi varam solidarizēties un cienīt viens otra telpu, turpinot darīt ikdienā nepieciešamās lietas? Tad ir jau patīkamāk apzināties, ka esi viens no... Nevis kategoriski pret, jo kaut kam netici...