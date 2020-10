Jaunā šovā sabiedrībā pazīstamas dāmas risinās problēmas privātajā dzīvē un ļausies trakulībām

Jaunā pašmāju šovā “Sapņu ķērājas”, kas pie “STV Pirmā!” skatītājām nonāks sestdien, 31. oktobrī plkst. 19:30, viņas ar ekspertu palīdzību mācīsies izprast sevi un to, kāpēc emocionālās vājības – bailes no novecošanas un vientulības, mazvērtības kompleksi, sāpīga šķiršanās vai sarežģītas attiecības ar vecākiem, kas tik labi zināmas daudzām sievietēm, likušas šķēršļus ieceru īstenošanai. Viņas atbalstīs un uzmundrinās viena otru piepildīt vistrakākos, neticamākos un līdz sirds dziļumiem patiesākos sapņus, kuru īstenošana allaž atlikta, jo... tas taču ir par traku!

“Mans lielākais izaugsmes bremzētājs allaž bijušas bailes no nezināmā, no komforta zonas zaudēšanas. Gadiem esmu atlikusi būtisku lēmumu pieņemšanu, skrienot gluži kā vāvere ritenī, kamēr dzīve mani iesvieda atvarā atstājot divas izvēles – peldēt vai slīkt. Tad arī es nostājos aci pret aci ar savām bailēm un sapratu, ka tās ir iespējams uzveikt. Mēdz teikt – ja nevari ietekmēt apstākļus, maini attieksmi pret tiem, ko arī centīsimies pierādīt šajā šovā. Tikai stājoties pretim bailēm, neatliekot savus sapņus, mērķus un ieceres uz rītdienu un rīkojoties, mēs spējam apzināties sevi. Es zinu, cik grūti to paveikt ir vienam, tāpēc esam četras, kas viena otru atbalsta un motivē neapstāties pie sasniegtā. Es ļoti ceru, ka ar savu piemēru iedvesmosim arī citus un šis šovs daudziem kalpos kā atspēriena punkts pozitīvām dzīves pārmaiņām,” par šovu “Sapņu ķērājas” saka tā idejas autore Una Ulme.