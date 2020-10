Galu galā mēs esam personāls, no kura sagaidīs dzīvību glābšanu.

Diemžēl pašlaik viss ir ļoti nekonkrēti - mums nav ne jausmas, kas notiks rīt vai parīt, kā turpmāk tiks organizēts mūsu studiju process. Pēdējās ziņas ir bijušas par to, ka mācības tomēr notiks klātienē, kas, no vienas puses, ir pozitīvi, taču raisa arī uztraukumu - es, tāpat kā daudzi mani studiju biedri, strādāju medicīnas iestādē, un pārvietošanās tikai palielina risku saslimt ar Covid-19."

"Es strādāju operāciju blokā. Pašlaik strādā sešas operāciju zāles, taču jau pašlaik tiek runāts par to, ka drīzumā aktīvas varētu būt vien divas zāles, uz kurām būs norīkota tikai viena brigāde.

Pašlaik ir grūti saprast arī to, kā tiks kompensēts klātienes nodarbību trūkums. Lai arī praktiskās nodarbības ir jāveic klātienē, arī "teorētiskajās" nodarbībās krietni noderētu strādāšana ar instrumentiem un "īstiem cilvēkiem".

"Mūs pašlaik attālināti māca par to, kā veikt injekcijas.

"Pavasarī slimnīcā bija gadījums, kad vīrietim bija iespējama inficēšanās ar Covid-19. Pacients aizsargtērpos ģērbtu medicīnas profesionāļu pavadībā tika pārvests no vienas nodaļas uz otru.

Ieraugot, to, kādi aizsardzības pasākumi tiek ievēroti, pacients novilka masku un tīšām sāka klepot medicīnas personāla virzienā.

Uz jautājumu par to, vai pacientu attieksme pret drošības pasākumu ievērošanu pēdējā laikā ir uzlabojusies, mediķe atbild - jā. Tas ir skaidrojams arī ar to, ka nu daži drošības pasākumi, piemēram, maskas vilkšana, ir kļuvuši obligāti un pacienti rēķinās, ka tad, ja tos neievēro, medicīnas pakalpojums var tikt liegts. Tas mediķiem rada drošības sajūtu, taču tā nav liela - galu galā, nereti cilvēki saslimst ar Covid-19 pēc testa veikšanas un rīkojas tā, it kā būtu veseli.