"Jēkabpils Lūši" atsauc dalību Izaicinājuma kausā

Gan Jēkabpils, gan Milānas klubs pretiniekiem piedāvāja abas spēles aizvadīt viesos, taču neviens no klubiem nebija gatavs piekāpties šādam scenārijam, jo tad viesu komandas līdzjutējiem spēle ietu gar degunu. Latviešu gadījumā nebūtu iespēja to redzēt arī televīzijā vai kādā no interneta platformām. Līdz ar to "Jēkabpils Lūši" bija jāpieņem sportiski nepopulārs lēmums, tomēr tai pašā laikā saimnieciski pamatots un veselībai drošāks. Covid-19 rādītāji visur pasaulē aug, un ne tikai Latvijā epidemiologi aicina cilvēkus rīkoties piesardzīgi.