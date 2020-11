"Līdz 21. septembrim es ticēju sazvērestības teorijām." Covid-19 pārslimojusī Ligita aicina cilvēkus ticēt vīrusa nopietnībai

Liniņa ar koronavīrusu inficējās 21. septembrī darba vietā - Evaņģēliski luteriskās baznīcas Diakonijas centra dibinātajā sociālo pakalpojumu dienas centrā "Paaudzes". Pēc infektologu sacītā, viņa inficējuesies no diviem bērniem, kuru mamma slimojusi ar Covid-19, bet bērni dienas centru turpināja apmeklēt.

"Un es gribu uzsvērt, ka šis vīruss ir reāls. Ja es pati nebūtu saskārusies ar to slimību, ticībā uz to Kungu, ka viņš mūs pasargās un ka tie ir maldi jeb sazvērestības teorija, es nekad neticētu, ka tas ir. Bet es stāvu jūsu priekšā un runāju par to sāpi, kam izgāju cauri, un kā mēs apdraudam līdzcilvēkus, nepaklausot valdībai un varai," sacīja Ligita.