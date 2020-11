Interneta krāpnieki kā "āķus" izmanto ar pandēmiju saistītas lietas

Kopumā pirmajā pusgadā biežākie kiberuzbrukumu veidi ierīcēm bijuši mērķēta pikšķerēšana ar nodomu izkrāpt datus vai naudu, ļaunatūru, kā arī "DDoS" uzbrukumi. Turklāt liela daļa no identificētajām krāpniecības shēmām ir saistītas ar cinisku Covid-19 izmantošanu.

Tāpat šajā laikā no kiberuzbrukumiem vairāk cietušas privātās mobilās ierīces, kas tikušas pakļautas biežākam pikšķerēšanas un tiešsaistes ļaunatūru riskam, ko varētu skaidrot ar darba organizācijas izmaiņām, pārejot uz darbu attālināti. Savukārt no darba devēja pozīcijām raugoties, kibernoziedznieki ir mēģinājuši arī piekļūt uzņēmumu serveriem, ja darbinieka datoram, strādājot no mājām, nav bijis izveidots drošs savienojums ar uzņēmuma serveri.