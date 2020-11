Oktobrī kopumā Latvijā inficējušies 70% no visiem Covid-19 gadījumiem

Oktobrī miruši ir 37 cilvēki ar diagnosticētu Covid-19 jeb nedaudz vairāk nekā puse no visiem mirušajiem, kuriem konstatēta šī saslimšana, kuri kopumā ir 74.

Kā ziņots, pēdējo 24 stundu laikā atklāti kopumā 242 jauni saslimšanas ar Covid-19 gadījumi un no testētajiem cilvēkiem pozitīvo gadījumu īpatsvars sasniedzis 6,2%, liecina Slimību profilakses un kontroles centra (SPKC) apkopotie dati.

Trīs mirušie pacienti bijuši vecuma grupās no 50 līdz 55 gadiem, no 70 līdz 75 gadiem un no 80 līdz 85 gadiem.