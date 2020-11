RD deputāts Bergs rosina atcelt palielināto maksu par auto novietošanu 11. novembra krastmalā bruģētajos ielas posmos

Viņš ir vērsies ar priekšlikumu Rīgas domes Satiksmes un transporta lietu komitejā, lūdzot pārskatīt iepriekš pagaidu administrācijas pieņemto lēmumu par maksas autostāvvietu zonas maiņu no B uz R zonu 11. novembra krastmalā bruģētajos ielas posmos no Jaunielas līdz Bīskapa gātei un no Bīskapa gātes līdz Poļu gātei.