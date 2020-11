Sestdien Covid-19 gadījumi reģistrēti 51 pašvaldībā, visvairāk - Rīgā

Rīgā reģistrēti 100 jauni inficēšanās gadījumi. Līdz ar to kumulatīvais 14 dienu saslimšanas gadījumu skaits Rīgā ir 1198.

Jau vēstīts, ka aizvadīto 24 stundu laikā atklāti kopumā 242 jauni saslimšanas ar Covid-19 gadījumi un no testētajiem cilvēkiem pozitīvo gadījumu īpatsvars sasniedzis 6,2%, liecina SPKC apkopotie dati.

Trīs mirušie pacienti bijuši vecuma grupās no 50 līdz 55 gadiem, no 70 līdz 75 gadiem un no 80 līdz 85 gadiem.