Raidījums: Haotiskie lēmumi par Covid-19 ierobežošanas plāniem atspoguļo domstarpības par atbildību sadali valdībā

Līdz šim ar Covid-19 saistītie drošības pasākumi mainīti vairakkārt. "de facto" izpētījis, ka oktobrī vien MK noteikumiem, kuros tie aprakstīti, bijušas desmit redakcijas. Viena no šādām noteikumu grozīšanas reizēm 23. oktobra ārkārtas sēdē arī bija tā, kurā atšķirīgais redzējums bija dzirdams diskusijās.

Kariņš sacīja, ka pat viņam plāns vairs nav saprotams, un tas uztrauc. Premjeram pievienojās iekšlietu ministrs Sandis Ģirģens ("KPV LV"), kurš norādīja, ka izmaiņas bijušas jau dažas dienas iepriekš, un tas neveicina prognozējamību no valdības puses.

Šie pārmetumi tika raidīti Veselības ministrijas (VM) virzienā, kas ierobežojumus plāno un piedāvā un likumā noteikta kā koordinators epidēmijās. Tam, ka ministrija savu darbu nedarītu, Viņķele nepiekrīt, norādot, ka attīstības scenāriji līdzīgā formā tam plānam, kuru pieņēma un publiskoja šonedēļ, visiem ministriem valdībā bija zināms jau no pavasara.

"Veselības ministrija nevarētu nekādi izdomāt, kā specifiski to ierobežot izglītības iestādēs, kā specifiski sniegt atbalstu nozarēm, kuras cieš no ierobežojumiem."

Tomēr par līdz šim zaudēto laiku atbildību īsti neviens neuzņemas, vēstīja "de facto". Arī par to, vai un kā maksāt dīkstāves pabalstus, lemj tikai tagad. Taču ierobežojumi, kas atkal samazināja darba apjomu gan restorāniem un izklaides vietām, gan, piemēram, pedagogiem interešu izglītībā, stājās spēkā jau pirms vairākām nedēļām.

Iepriekšējās darba grupas Finanšu ministrijas un Ekonomikas ministrijas paspārne, kas ar šādiem jautājumiem strādāja, pārtrauca lemšanu pēc pirmā Covid-19 uzliesmojuma, kad situācija uzlabojās. Ekonomikas ministrs Jānis Vitenbergs ("KPV LV") tagad atzīst, ka, raugoties no šīs dienas pozīcijām, darbu pārtraukt nevajadzēja nevajadzēja. Vitenbergs raidījumā norādīja, ka rosinājis atjaunot šādu formātu, jo atbalsta sadaļas iztrūkst arī nupat pieņemtajā stratēģiskajā plānā.

"[Projektu "Tava klase"] mēs šobrīd to nevaram noorganizēt no augusta mēneša! Tāpēc - kamēr specifikācija, kamēr ar vieniem saskaņo, kamēr viena, kamēr vienkārši… tas ir ļoti lēni," raidījumā sacīja izglītības ministre Ilga Šuplinska (JKP). Arī to atrisināt valdībai līdz šim nav izdevies.