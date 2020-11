"Rīgas ūdens" par skaitītāju nepareizajiem rādītājiem bijis informēts gadiem, ziņo "Nekā personīga"

"Tā kā mēs esam arī metroloģiskās uzraudzības institūcija, tad mēs saskatījām, ka viens no riska objektiem šajā ķēdītē faktiski ir šie skaitītāji, pēc kuriem tiek noteikts, cik tad iedzīvotājiem kopā būs jāmaksā un tie ir daudzdzīvokļu māju ievades skaitītāji," viņa stāstīja.

PTAC konstatēja, ka 83% no "Rīgas ūdens" skaitītājiem rāda kļūdainus datus. Ja ūdens plūsma ir maza, tad uzskaita mazāk ūdens, nekā iedzīvotāji patērē. Ja plūsma ir liela, tad kļūda ir par sliktu patērētājiem un jāmaksā vairāk nekā reāli izlietots.

PTAC pārbaudei izņēma "Rīgas ūdens" skaitītājus no 28 mājām, no kuriem 23 rādīja nepareizus datus. Izpētītie skaitītāji bija gan veci, gan jauni. No neprecīzajām ierīcēm divas trešdaļas saskaitīja vairāk ūdens. Centrs secināja, ka problēma ir sistēmiska.