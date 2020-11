Mīli, taču no attāluma! Kā izrādīt maigumu apstākļos, kad nedrīkst tikties?

Daudzi izrāda rūpes, palīdzot uzlabot jūsu dzīves kvalitāti, izsvītrojot lietas no darāmo darbu saraksta. Šādu izpalīdzēšanu var uzskatīt par rūpju izrādīšanu. Jūs varat būt gādīgi pret savu partneri, atnesot viņam kafijas krūzi vai pagatavojot viņa mīļāko ēdienu.

Ja Jūsu otra pusīte iepērkas internetā, izveidojiet virtuālu iepirkumu sarakstu un nodrošiniet, ka pirkumi tiks piegādāti pie viņa durvīm. Ja nevarat pagatavot viņa mīļāko ēdienu, pasūtiet to no kāda restorāna un baudiet to kopā, kamēr runājat videozvanā - šie labie darbi parāda, ka otrs cilvēks domā par Jūsu labsajūtu.