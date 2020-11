Tetovētā latviešu modele Monami ar atklātiem kadriem parāda, ka sociālo tīklu foto var būt maldinoši

Frosta savā "Instagram" profilā ievietoja divas fotogrāfijas - vienā no tām viņa pozēja, bet otrā vienkārši atbrīvoti sēdēja.

"Pozējot un atbrīvojoties! Tas pats ķermenis! Kopš bērnības es cīnījos ar to, kā es redzu savu ķermeni un kā es pret to jūtos. Tas mani noveda pie ēšanas traucējumiem. Katru reizi, kad es apsēdos un redzēju savu (īsto un parasto) vēderu, es nevarēju beigt domāt par to, ka tam tādam nevajadzētu būt. Es gribēju, lai man visu laiku būtu plakans vēders," dalījās Frosta.