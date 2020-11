Prasība turēt 15% brīvo gultu fondu draud ierobežot Covid-19 pacientiem neparedzētu slimnīcu darbību, pauž LSB

Biedrības redzējumā lokālās slimnīcas no politikas veidotāju puses nav tikušas iesaistītas diskusijās par Covid-19 izplatības mazināšanas pasākumiem un rīcības plānu. Gatavošanās un situācijas modelēšana varēja notikt visu vasaru, tādēļ nav korekti slimnīcas divas dienas pirms Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienestu plūsmu pārorientēšanas nostādīt fakta priekšā, ka visām pašvaldību slimnīcām tagad būs jāārstē arī Covid-19 pacientus, uzskata biedrības vadītājs.

"Slimnīcas šādam pavērsienam nav gatavas, un tāds uzdevums arī nav bijis. Patlaban skaidras vadlīnijas no politikas veidotāju puses nav, tādēļ nereti saskaramies ar situāciju, ka slimnīcām patstāvīgi jāpieņem lēmumi par pacientu plūsmu sadali," atklāj Kalējs.

Neraugoties uz to, ka visām pašvaldību slimnīcām šis laiks ir ļoti sarežģīts, slimnīcu darbinieki un vadība savu iespēju robežās turpina darīt visu iespējamo, lai pasargātu pacientus un, galvenokārt, mediķus no slimības izplatīšanās. Turpmāko notikumu attīstības virzieni ir neskaidri, tādēļ, jāizvairās no situācijas, kurā infekcija nekontrolēti pārņem virsroku.