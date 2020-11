"Biju nodzēries līdz bomža līmenim, nodedzināju mammai dzīvokli." Šādi savu stāstu par cīņu ar alkoholismu iesāka Rihards, kurš ar to dalījies Veselības ministrijas īstenotās kampaņas "Viss ir Norm." ietvaros.

"Jau biju ārstējies neskaitāmas reizes, pat neskaitīšu, cik no tām bijis atkačalkās," stāstījā vīrietis. Kādreizējā Straupes slimnīcā vinš ārstējies trīs reizes, vienu reizi arī Rīgā, savukārt "pēc viena no delīrijiem Rīgā mēnesi pavadīja Tvaika ielā".

Rihards stāstīja, ka viņam bieži jautājot - ko darīt, lai nedzertu? "Teiksim tā, alkoholismu izārstēt nevar, tas ir uz mūžu, un ar to ir jāsadzīvo. Es esmu alkoholiķis un nedzeru tikai šodien. Es nezinu, ko darīšu rīt, sacīja vīrietis.

"Neviens nekad to zaļo pūķi nav uzvarējis. Vari cirst tās galvas, cik gribi, uzvarēt nav iespējams. Vienīgais [variants] ir nedzert un saprast, ka esi alkoholiķis."

Savukārt lai no šīs izfantazētās telpas izkāptu, nepieciešams paplašināt telpu reālajā dzīvē. Kā stāstīja Rihards, nedzērājs nevar iedomāties to baudas sajūtu, ko alkoholiķim sniedz iedzeršana. Viņš pats to var salīdzināt, jo 20 gadus ir dzīvojis vienā veidā un 20 otrā.