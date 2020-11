Pret 58 gadus veco Žislenu tiek izvirzītas apsūdzības par viņas iespējamo līdzdalību vairāku nepilngadīgu meiteņu seksuālā izmantošanā laikposmā no 1994. līdz 1997. gadam. Viena no apsūdzībām bija par piedalīšanos 14 gadus vecās Dženiferas seksuālā paverdzināšanā, tomēr pirmdien, 2. novembrī, sieviete savas apsūdzības atsaukusi.

Epsteina "melnajā piezīmju grāmatiņā" atrasti kontakti no Baltijas valstīm

Vasaras sākumā medijs "Business Insider" publicēja cilvēku un uzņēmumu vārdus, kas atrasti bēdīgi slavenā finansista Džefrija Epsteina kontaktu sarakstā viņa "melnajā piezīmju grāmatiņā". Portāls "Rus.Postimees" tur ieraudzījas pāris kontaktus no Igaunijas.

FIB piezīmju grāmatiņu saņēma 2009. gadā no Epsteina mājkalpotājas, kura to vēlējusies pārdot. Sieviete paskaidroja, ka tajā esošās piezīmes nav izdarījis pats Epsteins, bet gan viņa padotie.

No oficiālajiem dokumentiem nav skaidrs, vai Epsteina toreizējā draudzene, kura pašlaik atrodas apcietinājumā, Žislena Maksvela, varētu būt atbildīga par ierakstiem.

Epsteina "melnajā piezīmju grāmatiņā" atradušies vairāk nekā 1500 cilvēku kontaktu, kā arī nedaudz vairāk kā 200 ierakstu par uzņēmumiem. Norādīti cilvēku vārdi no visas pasaules.

Gandrīz 50 no nosauktajām personām ir karalisko ģimeņu locekļi, piemēram, princis Endrū vai Saūda Arābijas karalis.

Epsteina piezīmju grāmatiņā pie Massimo un "Baltic Model Management" ir norādīti seši kontakti, no kuriem divi ir no Igaunijas, viens no Lietuvas un divi slēpti.