Valsts kompensēs VSAA izmaksātos slimības pabalstus Covid-19 inficētajiem 1,76 miljonu eiro apmērā

Darba grupa vienojusies par nepieciešamību no budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem" piešķirt VSAA kopumā 1 862 529 eiro, lai segtu izdevumus ar Covid-19 izplatību saistīto seku novēršanu.

No minētās summas 1 767 925 eiro plānots novirzīt slimības pabalsta izmaksām ar Covid-19 infekciju saslimušajiem un tiem, kuriem noteikta karantīna, slimības pabalstu no otrās dienas apmaksā valsts 80% apmērā no slimības pabalsta saņēmēja vidējās apdrošināšanas iemaksu algas.