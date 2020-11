Muitas suņi Kurzemē norāda uz pieciem skolēniem, kuri varētu būt lietojuši narkotikas

Šeršņova stāstīja, ka otrdien, 3. novembrī, dienesta suņi norādīja uz pieciem audzēkņiem, kuri, iespējams, ir lietojuši narkotiskās vielas. Lai pārbaudītu šo faktu, visi jaunieši tika nogādāti medicīnas iestādē ekspertīzes veikšanai. Jaunieši, uz kuriem norādīja suns, ir vecumā no 15 līdz 21 gadam. Jaunieši ir no Saldus, Kuldīgas, Aizputes novadiem un no Liepājas.