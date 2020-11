Jauna informācija par aizvadītajā diennaktī atklātajiem Covid-19 gadījumiem

No aizvadītajā diennaktī visvairāk inficētajiem ir vecuma grupā no 40 līdz 49, kur kopā saslimuši 74 cilvēki, seko vecuma grupa no 70 gadiem un vairāk, kur ar Covid-19 saslimuši 70 seniori, savukārt 53 saslimušie ir vecuma grupā no 50 līdz 59 gadiem. Citās vecuma grupās ir mazāk saslimušo.