"AC Milan" mājās piedzīvo sagrāvi UEFA Eiropas līgā pret "Lille", "Celtic" - pret "Sparta"

Abām komandām tagad ir pa septiņiem punktiem, trīs nopelnījis Poznaņas "Lech", bet bešā pagaidām ir Lježas "Standart" no Beļģijas.

Viljarealā "Villarreal" I grupas mačs ar Telavivas "Maccabi" ceturtdien tika aizkavēts par vairāk nekā stundu spēcīga lietus dēļ, taču vēlāk tas Izraēlas komandu neglāba no sagrāves. Mājinieki svinēja pārliecinošu uzvaru ar 4:0 (1:0).

"Villarreal" ir savas grupas augšgalā ar deviņiem punktiem, ar sešiem punktiem paliekot Telavivas klubam, trīs - "Sivasspor", kas iepriekš ar 2:0 (1:0) savā laukumā pārspēja Agdamas "Qarabag" no Azerbaidžānas, kam pagaidām punktu nav.

Londonas "Arsenal" panākumā mājās pār "Molde" no Norvēģijas ar 4:1 (1:1) pusi darba paveica viesi, pirmā puslaika kompensācijas laika pirmajā minūtē raidot bumbu savos vārtos Kristoferam Haugenam un izlīdzinot rezultātu, bet 62.minūtē mājiniekus vadībā izvirzot Šerifam Sinjanam.

Pārliecinošas uzvaras savā laukumā svinēja "Hoffenheim", kas pieveica LIberecas "Slovan" no Čehijas ar 5:0 (2:0), Bernes "Young Boys", apspēlējot Sofijas CSKA ar 3:0 (3:0), "AS Roma", kas sagrāva Klužas-Napokas CFR no Rumānijas ar 5:0 (3:0) un Saloniku PAOK, kas pieveica Eindhovenas PSV ar 4:1 (0:1).