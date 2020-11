Diennakts laikā stacionēti 34 Covid-19 pacienti. Kopējais skaits slimnīcas sasniedzis 258

No mirušajiem viena persona bijusi vecumā no 45 līdz 50 gadiem, viena - vecuma grupā no 65 līdz 70 gadiem, bet piecas - no 80 līdz 95 gadiem. Šis ir līdz šim lielākais vienā diennaktī reģistrētais mirušo Covid-19 pacientu skaits.