Kad 2002. gada decembra beigās operatīvie dienesti atvēra Linnamē ielas 79. daudzdzīvokļu nama durvis Tallinā, redzētā aina bija šokējoša. Dzīvojamajā istabā atradās kails vīrieša līķis ar vismaz 20 durtām brūcēm. Tajā brīdī to varēja uzskatīt par vienu no nežēlīgākajām slepkavībām Igaunijas vēsturē, vēsta laikraksts "Postimees".

Izmeklētājus visvairāk piesaistīja dzīvojamā istaba - līķis gulēja dīvānā ar seju pret to. Likumsargi uzreiz sajuta spēcīgu alkohola smaku.

Aleksandra īpašumā tolaik bija viens no modernākajiem televizoriem, kurš spēja ierakstīt programmu, kuru skatītājs pēdējo bija skatījies. Šajā gadījumā mirušais vīrietis bija skatījies pornogrāfiju.

Vēlāk izmeklētāji secināja, ka ledusskapis ticis pārvietots, jo slepkava aiz tā bija centies kaut ko atvienot no rozetes. Par to liecināja arī fakts, ka uz ledusskapja virspuses vietām nebija putekļu.

Mirušā vīrieša tuvinieki atklāja, ka viņš bijis ļoti kārtīgs cilvēks - drēbes vienmēr salocītas stāvēja skapī, grīdas bija izmazgātas un tīras. Pēc māsas teiktā, noslepkavotais brālis nebija no tiem vīriešiem, kurš uz dzīvokli aicināja svešas sievietes.

Aleksandra māsa izmeklētājiem atklāja, ka brālis no dzīvokļa izgājis iepriekšējā vakarā pulksten 19, durvis noteikti aizslēdzis, bet pēc tam iegājis pie viņas un sacījis, ka dodas pie draugiem uz dzimšanas dienas svinībām. No rīta viņa savu brāli atrada mirušu.

Jaunieši bija paspējuši veikt desmitiem pirkumus vienā no Mustamē veikaliem. Pārdevēju abi pierunājuši pieņemt bankas karti bez personu apliecinošiem dokumentiem.

No mīlas rotaļām līdz brutālai slepkavībai

Viss bijis labi līdz brīdim, kad daļa no seksa rotaļas kļuvusi nepieņemama Aleksandram un viņš atteicies turpināt tajā piedalīties. Ar to bijis gana, lai abi jaunieši aizsviltos. Ar no virtuves atnestu nazi Aleksandrs tika sadurts 20 reizes (citi likumsargu ieraksti liecina – 37).