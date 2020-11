Policija reida laikā teju 20 bāros un naktsklubos konstatē Covid-19 ierobežojumu pārkāpumus

Pārbaužu mērķis bija kontrolēt to, lai izklaides vietās tiktu ievēroti Covid-19 infekcijas izplatības noteiktie ierobežojumi, proti, noskaidrot, vai šīs izklaides vietas nestrādā pēc plkst. 24, aģentūru LETA informēja VP.

VP ar Rīgas pašvaldības policiju pārbaudīja tādas izklaides vietas kā "First", "Teritorija", "DeFlou", "Tallinas kvartāla teritorija", "8 Lounge", "Coyoty Fly", "Radiobārs", "Kaņepes Kultūras centrs", "Violets", "One One", "Sound Factory Bar", "Rock Cafe", "B Bārs", "Kinki", "Omas briljants", "Lemieks" un "Friend".