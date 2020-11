Deputāti pauž bažas par skaistumkopšanas nozares aiziešanu pagrīdē ārkārtējās situācijas laikā

Minētā norma šodien bija viens no diskusiju objektiem komisijā, kura šodien nolēma atbalstīt valdības lēmumu. Lai arī valdības lēmums par ārkārtējo situāciju no šodienas ir spēkā, likums paredz, ka Saeimai šis lēmums ir jāizskata. Ja Saeima to noraidīs, attiecīgais lēmums zaudēs spēku un saskaņā ar to ieviestie ierobežojošie pasākumi nekavējoties būs jāatceļ.