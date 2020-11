Aktrise Maija Doveika skaidro, kādēļ sevi nodēvējusi par sliktu māti

"Ne par to ir stāsts. Stāsts ir par to, vai tad, ja tu bērnam regulāri iedod cīsiņu, sapucē, ved uz pulciņiem, izklaidēm, tev šķiet - viņam nekā netrūkst? Ja viņš ir nodarbināts, viņa talanti tiek attīstīti, viņš ir mācīts smalki runāt, tev šķiet - viņam ir viss, kas vajadzīgs? Ar laiku bērns sāk atreaģēt to, ko tu viņam iebaro patiesībā.